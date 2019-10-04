Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

Американский лидер Дональд Трамп считает, что радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа», которые финансируются из госбюджета, не справляются со своей работой. По этой причине Трамп намерен создать новый медиаресурс для вещания за рубеж.

Профессор МГУ Андрей Манойло считает, что президент США нашел грамотный повод сократить господдержку этим медийным ресурсам, пишет Nation News. Эксперт уверен, что эти радиостанции хоть и получают большие деньги, но не могут соперничать с CNN, который очень надоел хозяину Белого дома.

«Если раньше Трамп просто тыкал пальцем в репортеров CNN и называл их «фейк ньюс», то теперь он нашел возможность отсечь CNN от государственных грантов», — сказал Манойло.

Профессор отметил, что Трамп, вероятно, понял, что главный инструмент формирования современной политической повестки — крупные медиа, например, CNN, Bloomberg. У республиканцев, например, есть Fox News Channel, вот американский лидер и решил создать собственный инструмент политического влияния.