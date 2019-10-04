Президент России Владимир Путин прибыл в порт «ОТЭКО» в Краснодарском крае. В Тамани он проведет осмотр портово-индустриального промышленного парка.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в течение пятницы Путин посетит порт, который возвели на деньги частных инвесторов, в том числе из-за рубежа. Представитель Кремля отметил, что объект является хорошим примером успешных инвестиций, а появление порта создаст новые рабочие места в Краснодарском крае. В ходе визита в порт Путин посетит также грузовые терминалы.

Компания «ОТЕКО» является оператором перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов и нефти. Мощность составляет 20 миллионов тонн за год.

Ранее стало известно, что после посещения порта российский президент вернется в Сочи.