Польша подписала договор о строительстве канала через Балтийскую косу

Польские власти подписали договор с подрядчиком о строительстве канала через Балтийскую косу, сообщает в пятницу, 4 октября, агентство РАР. Соглашение о строительстве судоходного канала через Балтийскую косу подписали в Эльблонге​​​.

«Новый водный путь за 992 миллиона злотых (почти 250 миллионов долларов) построит польско-бельгийский консорциум NDI i Besix», — передает РАР.