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14:47   4 Октября 2019
Весь мир

Польша подписала договор о строительстве канала через Балтийскую косу

Польша подписала договор о строительстве канала через Балтийскую косу

Польские власти подписали договор с подрядчиком о строительстве канала через Балтийскую косу, сообщает в пятницу, 4 октября, агентство РАР. Соглашение о строительстве судоходного канала через Балтийскую косу подписали в Эльблонге​​​.

«Новый водный путь за 992 миллиона злотых (почти 250 миллионов долларов) построит польско-бельгийский консорциум NDI i Besix», — передает РАР.

Балтийская коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. В Польше коса соединяется с материком, а в Калининградской области отделяется судоходным проливом. Здесь Варшава планирует построить судоходный канал длиной в километр и глубиной в пять метров, чтобы в порт Эльблонга заходили суда с осадкой до четырех метров, длиной — до 100 метров, шириной — до 20 метров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#польша #канал #строительство #балтийская коса

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