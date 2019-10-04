Польша подписала договор о строительстве канала через Балтийскую косу
Польские власти подписали договор с подрядчиком о строительстве канала через Балтийскую косу, сообщает в пятницу, 4 октября, агентство РАР. Соглашение о строительстве судоходного канала через Балтийскую косу подписали в Эльблонге.
«Новый водный путь за 992 миллиона злотых (почти 250 миллионов долларов) построит польско-бельгийский консорциум NDI i Besix», — передает РАР.
Балтийская коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. В Польше коса соединяется с материком, а в Калининградской области отделяется судоходным проливом. Здесь Варшава планирует построить судоходный канал длиной в километр и глубиной в пять метров, чтобы в порт Эльблонга заходили суда с осадкой до четырех метров, длиной — до 100 метров, шириной — до 20 метров.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i przedstawiciele konsorcjum spółek NDI i Besix podpisali właśnie umowę na budowę tkzw przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Placu budowy zostanie przekazany w ciągu 2 tygodni. Przekop powstać ma do połowy 2022. Inwestycja warta 992 mln zł. @RMF24pl pic.twitter.com/ZmU1qCZ5xe— Kuba Kaługa (@ka_uga) 4 октября 2019 г.