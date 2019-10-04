Япония напомнила, что поддерживает полную денуклеаризацию КНДР

Власти Японии напомнили о своей позиции в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова на фоне недавнего ракетного пуска Пхеньяна. Токио намерено тесно сотрудничать по этому вопросу с Китаем, Россией, США и другими странами-членами Совбеза ООН.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что «пуск Северной Кореей баллистической ракеты вызывает сожаление и является нарушением положений резолюций СБ ООН».

Глава оборонного ведомства Таро Коно подчеркнул важность внедрения системы, которая смогла бы отслеживать и перехватывать ракеты противника. Он подтвердил, что Япония выступает за «полную и необратимую денуклеаризацию Северной Кореи».

Напомним, 2 октября Пхеньян выпустил баллистическую ракету в восточном направлении. Ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии.