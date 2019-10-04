Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

Суд на Кипре вынесет решение по делу двух россиян из-за драки с водителем автобуса. Заседание назначено в суде города Лимасола на четверг, 17 октября.

Инцидент произошел в курортном городе Айя-Напа, где отдыхали два брата из России вместе с матерью. Втроем они сели в автобус и отдали деньги за проезд водителю, но он стал ругаться и заявил, что мелкие купюры ему не нужны. Один из братьев стал снимать происходящее на смартфон, тогда водитель забрал у него телефон и выбросил его. Также мужчина хватал за руки мать братьев. Один из мужчин ударил водителя в нос.

После того, как их задержала полиция, на Кипре уже состоялось первое судебное заседание, россиян выпустили под залог в три тысячи евро, передает РИА Новости. По предварительной информации, если россияне признают вину и принесут извинения водителю автобуса, им выпишут штраф в размере от 300 до 500 евро.