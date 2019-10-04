КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию

Депутаты МГД свежего созыва из партий «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР собрались расшириться и создать коалицию, куда войдут также незарегистрированные и непобедившие кандидаты. Инициативу предложили коммунисты, взявшие большинство мандатов от оппозиции, КПРФ сообщает, что готова пригласить к обсуждению всех, в том числе и снятых из-за фальшивых подписей Любовь Соболь и Илью Яшина.

Первый шаг в сторону коммунистов сделал штаб Навального, включив кандидатов КПРФ в свое «Умное голосование». Они сумели занять 13 кресел в МГД и ответили встречной любезностью, предложив незарегистрированным «навальнистам» вместе работать. Возможно, Навальный примет предложение, так как сильный бренд КПРФ может помочь его кандидатам прорваться на думские выборы и даже там победить. Структуры Навального пока не отреагировали на предложение официально.

Московские парламентские выборы многие рассматривают как репетицию предстоящих выборов в Госдуму, в этом плане приглашение КПРФ – старейшей и самой многочисленной парламентской оппозиционной партии к сотрудничеству «несистемщиков», выглядит интересным ходом. Если координационный совет все-таки заработает, могут сложиться сложные и непростые схемы для будущей борьбы за думские кресла.

Как уже заметили в Telegram-канале «КАК-ТО ВОТ ТАК», теперь все упирается в договороспособность кандидатов Навального – по опыту работы Координационного совета оппозиции образца 2012-2013 года, с этим были проблемы. Во время подготовки к московским мэрским выборам КСО не смогли договориться, кого выставить единым кандидатом – «красного» левофронтовца Сергея Удальцова или Алексея Навального, в итоге члены совета стали ссориться, и организация распалась со скандалами.

История логично может повториться, так как несмотря на достигнутые соглашения коммунистов с несистемщиками, у них принципиально разные векторы и программы, эти противоречия вряд ли получится легко сгладить во время совместной работы. Кроме того, Навальный, Соболь и Яшин люди честолюбивые и не любят играть вторые роли, а иначе вряд ли возможно, так как авторами идеи объединиться уже стали коммунисты.