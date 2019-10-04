Один из самых популярных политиков в России, Сергей Лавров, который возглавляет Министерство иностранных дел на протяжении 15 лет, стал очередным героем новой рубрики Федерального агентства новостей (ФАН) «Образы российского патриотизма».

Россия, благодаря успешной деятельности Сергея Лаврова во главе внешнеполитического ведомства, за последние полтора десятилетия достигла значительных успехов на мировой арене – были созданы содружество БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) и ШОС (Шонхайская организация сотрудничества), а также другие международные организации. Также Лавров, используя право вето, последовательно защищал Сирию от интервенции. При этом он умудряется, несмотря на охлаждение отношений с рядом стран и введенные против нашей страны санкции, поддерживать дружественные контакты с западными государствами.

Совершая в минувшем году большое турне по Африке, Сергей Лавров посетил Эфиопию, Мозамбик, Анголу, Зимбабве и Намбию, заключив с рядом стран безвизовые соглашения, наладив инвестиционные и торгово-экономические связи, а также обсудив перспективы сотрудничества в области ядерной энергетики.

Фирменный стиль Лаврова и главное правило его жизни заключается в том, что он всегда улыбается. Например, на встрече с главой МИД Японии Таро Коно Лавров искрометно ответил на шутливое обвинение в том, что он привез снег в Страну восходящего солнца:

«Раз уж Россия решила не вмешиваться в японские выборы, остается только изменить климат», - заявил российский министр.

Иностранные коллеги относятся к главе МИД РФ с большим уважением, отмечая его высокий профессионализм.

В частности, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов заявил, что Сергей Лавров, много лет занимающийся внешней политикой, достиг на этой стезе выдающихся высот – его мнение уважают и с ним считаются не только в России, но и за границей.