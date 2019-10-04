Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Организаторы 14-го Римского кинофестиваля, который пройдет c 17 по 27 октября, закроют авторитетный кинофорум специальным показом фильма российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех», который посвящен жизни и творчеству великого мастера эпохи Возрождения Микеланджело.

По словам организаторов RomaFF14, новую работу Андрея Кончаловского покажут в качестве «специального события». В центре сюжета фильма — несколько лет из жизни итальянского скульптора, художника и мыслителя Микеланджело, которые, в частности, связаны с созданием великого творения, — росписи свода Сикстинской капеллы Ватикана.