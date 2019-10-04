Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль
Организаторы 14-го Римского кинофестиваля, который пройдет c 17 по 27 октября, закроют авторитетный кинофорум специальным показом фильма российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех», который посвящен жизни и творчеству великого мастера эпохи Возрождения Микеланджело.
По словам организаторов RomaFF14, новую работу Андрея Кончаловского покажут в качестве «специального события». В центре сюжета фильма — несколько лет из жизни итальянского скульптора, художника и мыслителя Микеланджело, которые, в частности, связаны с созданием великого творения, — росписи свода Сикстинской капеллы Ватикана.
Римский кинофестиваль основали в 2006 году и ежегодно проводят осенью в столице Италии. Первоначально фестиваль официально называли «праздником кино».
#RomaFF14 | 25 Paesi partecipanti Albania, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Estonia, Francia, Germania India, Italia, Lettonia, Libano, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Qatar, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ungheria— Rome Film Fest (@romacinemafest) 4 октября 2019 г.