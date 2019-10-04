Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

Петербуржцы смогут бесплатно посетить почти 40 городских музеев в честь Международного культурного форума, который пройдет в Северной столице с 14 по 16 ноября. При этом культурная программа мероприятия растянется на 16 дней — с 1 по 16 ноября.

Жители Петербурга смогут участвовать в так называемом «общественном потоке», пока сотрудники театров и музеев вместе с деятелями культуры планируют обсуждать актуальные проблемы в рамках деловой программы. В текущем году в Северной столице запланированы сотни культурных событий, в том числе концерты, выставки, театральные постановки и перфомансы.

Горожанам выпадет шанс послушать лекции писателя Дмитрия Быкова, режиссера Никиты Михаилкова, блогера Дмитрия Пучкова и публициста Александра Архангельского. Кроме этого, они смогут бесплатно посетить 39 музеев города, в том числе Эрмитаж, Музей истории Петербурга в Петропавловской крепости, Русский музей и Исаакиевский собор.

Для получения бесплатных билетов жители города должны зарегистрироваться на сайте Санкт-Петербургского международного культурного форума.