Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

 КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию

КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

 Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

 КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию

КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

 Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

14:06   4 Октября 2019
Россия

Проверки выявили много нарушений в подмосковных лагерях, заявил Патрушев

Проверки выявили много нарушений в подмосковных лагерях, заявил Патрушев

Проверки выявили много нарушений в подмосковных лагерях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая в Туле на совещании по вопросам безопасности в ЦФО, Патрушев рассказал, что в детских лагерях в Подмосковье нашли множество нарушений требований безопасности. При этом в Брянской и Московской областях не устранено и половины нарушений. При этом количество устраненных недочетов не превышает десяти процентов от общего количества всех найденных нарушений, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Ранее Николай Патрушев заявил, что с начала года в крупных российских городах предотвратили четыре теракта, которые преступники хотели совершить в многолюдных местах Тулы, Владимира, Тамбова и Воронежа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лагерь #чп #патрушев #московская область #совбез рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...