Проверки выявили много нарушений в подмосковных лагерях, заявил Патрушев

Проверки выявили много нарушений в подмосковных лагерях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая в Туле на совещании по вопросам безопасности в ЦФО, Патрушев рассказал, что в детских лагерях в Подмосковье нашли множество нарушений требований безопасности. При этом в Брянской и Московской областях не устранено и половины нарушений. При этом количество устраненных недочетов не превышает десяти процентов от общего количества всех найденных нарушений, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Ранее Николай Патрушев заявил, что с начала года в крупных российских городах предотвратили четыре теракта, которые преступники хотели совершить в многолюдных местах Тулы, Владимира, Тамбова и Воронежа.