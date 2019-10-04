Довольны ли космонавты зарплатами и хочется ли им шашлыков на орбите
В 72-ую годовщину запуска первого спутника на орбиту летчик-космонавт и Герой России Олег Котов, который провел на МКС 526 суток, из которых почти четыре часа в открытом космосе, ответил на несколько простых вопросов «Политики Сегодня» о работе за пределами Земли.
- Какой сегодня рацион у космонавтов, продолжают ли они питаться из тюбиков?
- Рацион вкусный, разносторонний. Тюбиков уже нет. В основном, состоит из сублимированных продуктов и консервных банок
- Какое блюдо было вашим любимым?
- Самое вкусное блюдо, которого меньше всего на станции, потому что, если ешь одно и тоже, надоедает. Радует разнообразие, которое удается получить, когда мы комбинировали американскую, европейскую, японскую еду и российскую. Как общий стол, на который все выкладывается и все пробуют.
- Была ли запрещенная еда, по каким-то блюдам скучали в космосе?
- Мне очень хотелось съесть хороший шашлык, но его невозможно приготовить в космосе. Конечно, скучаешь.
- Как организовывали свой досуг?
- Как на Земле. Есть возможность вести социальные сети, смотреть какие-то фильмы, можно фотографировать Землю, что-то читать, потому что медиабиблиотека очень обширная.
- Контент проходит цензуру?
- Конечно проходит. Такого прямого доступа в интернет нет, все, конечно, фильтруется. Есть ограничения по контенту, и который вниз идет, и который наверх.
- Можно ли на орбите заниматься творчеством?
- Если кто-то к нему склонен. Я, например, занимался фотохудожественной деятельностью. Делал красивые фотографии и вел блог — фотогалерею на сайте Роскосмоса.
- Довольны ли космонавты своими зарплатами?
- А у нас в стране когда-нибудь кто-нибудь доволен зарплатами? Это нормальное состояние. Всегда хочется большего, но довольствуешься тем, что есть. Это не является определяющим.
- Трава у дома снилась?
- Нет.