Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

 КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию

КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

 Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

 КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию

КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

 Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

14:08   4 Октября 2019
Россия

Песков рассказал, как Путин собирается отметить свой день рождения

Песков рассказал, как Путин собирается отметить свой день рождения

Российский лидер Владимир Путин, который 7 октября будет отмечать свой 67-й день рождения, намерен провести этот день с родными и близкими.

Об этом в пятницу, 4 октября, рассказал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Он проведет его на природе. С родными и близкими», - ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

Накануне СМИ сообщили, что президент Молдавии Игорь Додон хочет подарить российскому коллеге на день рождения бочонок вина собственного изготовления.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #песков #политика #день рождения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...