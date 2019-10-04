Песков рассказал, как Путин собирается отметить свой день рождения

Российский лидер Владимир Путин, который 7 октября будет отмечать свой 67-й день рождения, намерен провести этот день с родными и близкими.

Об этом в пятницу, 4 октября, рассказал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Он проведет его на природе. С родными и близкими», - ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

Накануне СМИ сообщили, что президент Молдавии Игорь Додон хочет подарить российскому коллеге на день рождения бочонок вина собственного изготовления.