США, Британия и Австралия попросили Facebook не закрывать доступ спецслужбам к переписке

Представители политической элиты США, Британии и Австралии оказались недовольны Facebook. Однако на этот раз их негодование вызвала не утечка данных, а тот факт, что глава крупнейшей в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг намерен ввести сквозное шифрование мессенджеров. Оно полностью закроет доступ к сообщениям пользователей.

«Компании не должны намеренно разрабатывать свои системы таким образом, чтобы исключить любые возможности доступа к контенту, даже для предотвращения или расследования наиболее серьезных преступлений», — выражают свое недовольство в письме члены правительств трех стран.

В начале этого года Цукерберг объявил о намерении Facebook масштабно расширить систему сквозного шифрования, проведя ее на базе единой технической платформы для приложений WhatsApp, Messenger и Instagram. Сейчас такое шифрование есть только в WhatsApp, а в Messenger эту опцию можно активировать в настройках.

Доступа к сообщениям, пересылающимся с помощью этой технологии, не имеет даже сам Facebook, не то что спецслужбы. В Вашингтоне, Лондоне и Вене просят Цукерберга повременить ради борьбы с «незаконной деятельностью в социальных сетях». А глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател и вовсе призывает Facebook предоставить разведслужбам черный ход, который бы позволил властям читать сообщения пользователей. Но сам Цукерберг молчит.

Ангажированность Facebook

Нельзя сказать, что Facebook неохотно контактирует с властями как Соединенных Штатов, так и других западных стран. Ранее компанию не раз уличали в политической ангажированности. Сам Цукерберг в апреле этого года даже давал показания в Конгрессе. В частности, ему задавали вопросы о монополии Facebook, политических взглядах администрации соцсети, способах борьбы с языком вражды, а также о якобы российском вмешательстве в выборы в США.

Странным образом политика соцсети совпадает с навязываемыми американской демократией ценностями. К примеру, соцсеть с завидным постоянством блокирует профили российских политических и общественных деятелей, не разделяющих «западные ценности». «Персонами нон грата» для Facebook в свое время оказывались бывший крымский прокурор, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская, главред RT Маргарита Симоньян, которая сочла этот жест проявлением цензуры США. Еще один парламентарий Виталий Милонов также оказывался «неугодным» в соцсети. Его профиль администрация решила заморозить из-за употребления слова «хохлы» в одном из постов.

Цензура компании распространяется не только на пользователей из других стран. Соцсеть не особо жалует сторонников главы США Дональда Трампа, регулярно и массово отправляя их аккаунты в бан. В ответ на это Белый дом обвинял Facebook в сговоре с Демократической партией.

Не только цензура, но и вмешательство

На этом крупнейшая в мире социальная сеть не останавливается. Помимо открытой цензуры, Facebook не чурается и открытым вмешательством во внутреннюю политику других стран, в том числе и РФ. Так, крупный скандал вокруг компании разгорелся в связи выборами в Мосгордуму, которые прошли 8 сентября этого года. Facebook активно продвигал выгодных США кандидатов. Кроме того, в день выборов, когда российский закон запрещает публикацию политической агитации в какой-либо форме, социальная сеть, игнорируя законодательство РФ, продолжала рекламировать кандидатов.

Вербовка шпионов

Но и это не единственная форма весьма грубой политической рекламы на онлайн-платформе. Буквально накануне, 3 октября, СМИ всего мира облетела новость о том, соцсеть запустила рекламу на русском языке для «вербовки шпионов», при этом допустив в тексте крайне грубые ошибки.

Рекламные публикации сопровождены ссылкой на официальный сайт ФБР. При переходе по ссылке можно прочесть заявление, в котором американская разведка обращается к потенциальным «соискателям».

«Главной задачей программы контразведки регионального отделения ФБР города Вашингтона является защита американского народа и придержание к конституции США путем задержания, идинтификации, и устранения деятельности враждебных служб внешней разведки. ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности. Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис», — отмечают в ФБР (орфография и пунктуация сохранены).