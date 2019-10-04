Москвичи смогут проголосовать за лучший городской парк

Москвичи смогут проголосовать за лучшую зону отдыха в столице на портале «Активный гражданин». Там проходит голосование на тему благоустройства городских скверов и парков — всего на суд горожан представлены 20 объектов.

Список включает в себя зеленные зоны, работы в которых прошли за последние три года. Среди них: Черкизовский парк, парк Победы в Зеленограде, парк «Академический», усадьбы Люблино и Михалково, парк «Сад будущего», зона отдыха «Левобережный», парк «Братеевская пойма», парк 50-летия Октября.

Участникам голосования необходимо ответить на два вопроса: выбрать парк, который пользователь хочет оценить и поставить непосредственно оценку.

Каждый год в Москве благоустраивают и разбивают около 100 скверов и парков. Среди них есть и небольшие парки шаговой доступности, и большие зеленые территории.