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14:04   4 Октября 2019
Россия

Ушедшая из жизни на борту самолета двухмесячная девочка летела на лечение

Ушедшая из жизни на борту самолета двухмесячная девочка летела на лечение

Скончавшийся на борту экстренно севшего в Волгограде самолета младенец летел из Грозного в Москву на лечение. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. 

Ранее рейс авиакомпании Utair экстренно сел в Волгограде в 15:45 по мск. Поводом для посадки стало резкое ухудшение самочувствия двухмесячного малыша, которого вместе с мамой передали медицинской службе. Через час самолет вылетел в пункт назначения. Ребенка в состоянии клинической смерти доставили в больницу. Позже там зафиксировали его смерть. По факту смерти младенца была организована проверка Следственным управлением СК РФ по Волгоградской области. 

По информации агентства, самолет летел из Грозного в Москву, потому что девочке потребовалась высокотехнологическая медицинская помощь. На борту с ней был врач-реаниматолог. 

«В пути стало ей плохо, врач, который ее сопровождал, проводил реанимационные действия. Несколько раз фиксировалась клиническая смерть. Малышка скончалась при эвакуации», — цитирует РИА Новости слова источника. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #младенец #смерть ребенка

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