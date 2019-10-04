Ушедшая из жизни на борту самолета двухмесячная девочка летела на лечение

Скончавшийся на борту экстренно севшего в Волгограде самолета младенец летел из Грозного в Москву на лечение. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Ранее рейс авиакомпании Utair экстренно сел в Волгограде в 15:45 по мск. Поводом для посадки стало резкое ухудшение самочувствия двухмесячного малыша, которого вместе с мамой передали медицинской службе. Через час самолет вылетел в пункт назначения. Ребенка в состоянии клинической смерти доставили в больницу. Позже там зафиксировали его смерть. По факту смерти младенца была организована проверка Следственным управлением СК РФ по Волгоградской области.

По информации агентства, самолет летел из Грозного в Москву, потому что девочке потребовалась высокотехнологическая медицинская помощь. На борту с ней был врач-реаниматолог.