Спецслужбы предотвратили четыре теракта в крупных городах России

Спецслужбы и правоохранительные органы страны предотвратили четыре теракта в крупных городах России. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в Туле в рамках совещания по вопросам безопасности в ЦФО.

«Теракты готовились совершить в Туле, Тамбове, Воронеже и Владимире», — заявил секретарь Совета безопасности России.

По словам Патрушева, с начала года в Центральном федеральном округе задержали 152 преступника, которые причастны к террористической деятельности.

Напомним, сотрудники Национального антитеррористического комитета в мае 2019 года ликвидировали двух боевиков во Владимирской области. Террористы из других стран посылали им задания в Россию, чтобы преступники совершили теракт в многолюдном месте.