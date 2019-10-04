Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

 КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию

КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

 Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

 КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию

КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

 Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

13:43   4 Октября 2019
Россия

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в крупных городах России

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в крупных городах России

Спецслужбы и правоохранительные органы страны предотвратили четыре теракта в крупных городах России. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в Туле в рамках совещания по вопросам безопасности в ЦФО.

«Теракты готовились совершить в Туле, Тамбове, Воронеже и Владимире», — заявил секретарь Совета безопасности России.

По словам Патрушева, с начала года в Центральном федеральном округе задержали 152 преступника, которые причастны к террористической деятельности. 

Напомним, сотрудники Национального антитеррористического комитета в мае 2019 года ликвидировали двух боевиков во Владимирской области. Террористы из других стран посылали им задания в Россию, чтобы преступники совершили теракт в многолюдном месте.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #патрушев #теракты #цфо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...