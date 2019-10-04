Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

 КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию

КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

 Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

Петербуржцам рассказали, как бесплатно получить билет в лучшие музеи города

 КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию

КПРФ пригласила не прошедших на выборы в МГД кандидатов Навального в новую коалицию
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

Суд на Кипре рассмотрит дело двух россиян из-за драки с водителем автобуса

 Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

13:54   4 Октября 2019
Весь мир

Грете Тунберг дали Международную детскую премию мира

Грете Тунберг дали Международную детскую премию мира

Лауреатами Международной детской премии мира стали две девочки-подростка 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг и правозащитница Дивина Малум из Камеруна.

Об этом в пятницу сообщили в организации-учредителе премии KidsRights.

«Влияние и Греты, и Дивины на будущее многих детей неоспоримо», - заявил председатель экспертного комитета и основатель организации Марк Дулларт.

Также он добавил, что Грета Тунберг и Дивина Малум являются законными победителями. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Гааге 20 ноября и будет приурочена ко Всемирному дню ребенка.

Грете Тунберг дали Международную детскую премию мира

Напомним: ранее в пятницу Грета Тунберг отреагировала на слова российского президента Владимира Путина, который прокомментировал ее эмоциональное выступление на Генассамблее ООН. По словам Путина, он не в восторге от ее речи, хот и считает саму шведскую экоактивистку доброй и искренней девочкой. Также президент России добавил, что Грете, возможно, не объяснили, насколько сложен и многообразен наш мир.

В ответ девушка, изменила свой статус в сети микроблогов  Twitter, написав там о себе:

«Добрая, но плохо информированная девочка».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#политика #общество #весь мир #премия мира #лауреат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...