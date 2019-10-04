Грете Тунберг дали Международную детскую премию мира

Лауреатами Международной детской премии мира стали две девочки-подростка 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг и правозащитница Дивина Малум из Камеруна.

Об этом в пятницу сообщили в организации-учредителе премии KidsRights.

«Влияние и Греты, и Дивины на будущее многих детей неоспоримо», - заявил председатель экспертного комитета и основатель организации Марк Дулларт.

Также он добавил, что Грета Тунберг и Дивина Малум являются законными победителями. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Гааге 20 ноября и будет приурочена ко Всемирному дню ребенка.

Напомним: ранее в пятницу Грета Тунберг отреагировала на слова российского президента Владимира Путина, который прокомментировал ее эмоциональное выступление на Генассамблее ООН. По словам Путина, он не в восторге от ее речи, хот и считает саму шведскую экоактивистку доброй и искренней девочкой. Также президент России добавил, что Грете, возможно, не объяснили, насколько сложен и многообразен наш мир.

В ответ девушка, изменила свой статус в сети микроблогов Twitter, написав там о себе: