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 Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

Фильмом Кончаловского «Грех» закроют 14-й Римский кинофестиваль

13:33   4 Октября 2019
Россия

Сильные дожди и грозы ожидаются в Крыму

Сильные дожди и грозы ожидаются в Крыму

Синоптики предупредили жителей Крыма, что в ближайшие два дня на полуостров придет холодный фронт. Погода испортится: ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер. 

Непогода придет в регион в ночь на 6 октября. По словам министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, днем 5 октября и сутки 6 октября ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный, ветра, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

Шахов призвал крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при подобных погодных условиях.

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #общество #погода

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