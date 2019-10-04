Сильные дожди и грозы ожидаются в Крыму

Синоптики предупредили жителей Крыма, что в ближайшие два дня на полуостров придет холодный фронт. Погода испортится: ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

Непогода придет в регион в ночь на 6 октября. По словам министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, днем 5 октября и сутки 6 октября ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный, ветра, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

Шахов призвал крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при подобных погодных условиях.