Таможенные службы России и Кубы подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

В минувший четверг, 3 октября, соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов и руководитель Генеральной таможни Кубы Нельсон Энрике Кордовес Рейес. Сообщается, что теперь страны будут совершать обмен данными о гражданах, которые подозреваются в незаконной перевозке товаров и наркотиков. Также в этом году Россия и Куба планируют подписать план взаимодействия по борьбе с правонарушениями на таможне.

Российская федеральная таможенная служба сообщает, что с начала года объем товарооборота с Кубой составил почти 182 миллиона долларов. Причем экспорт составляет 168 миллионов долларов, а импорт достигает 14 миллионов.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Кубы Гавану. Он проведет в стране ряд важных встреч и переговоров. По итогам переговоров он назвал Кубу важным союзником России.