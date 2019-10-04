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13:25   4 Октября 2019
Весь мир

Таможенные службы России и Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

Таможенные службы России и Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

Таможенные службы России и Кубы подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства. 

В минувший четверг, 3 октября, соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов и руководитель Генеральной таможни Кубы Нельсон Энрике Кордовес Рейес. Сообщается, что теперь страны будут совершать обмен данными о гражданах, которые подозреваются в незаконной перевозке товаров и наркотиков. Также в этом году Россия и Куба планируют подписать план взаимодействия по борьбе с правонарушениями на таможне. 

Российская федеральная таможенная служба сообщает, что с начала года объем товарооборота с Кубой составил почти 182 миллиона долларов. Причем экспорт составляет 168 миллионов долларов, а импорт достигает 14 миллионов. 

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Кубы Гавану. Он проведет в стране ряд важных встреч и переговоров. По итогам переговоров он назвал Кубу важным союзником России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #таможня #куба

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