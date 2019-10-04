Голикова поручила проработать доступ соцориентированных НКО к бюджетным деньгам

Вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в пятницу, 4 октября, поручила разработать комплекс мер для поэтапного доступа социально ориентированных НКО к бюджетным деньгам, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере.

Согласно документу, нужно разработать проект комплекса мер на 2021–2024 годы, которые направят на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным деньгам, выделяемым на предоставление социальных услуг россиянам.

«С учетом задач, вытекающих из национальных целей развития, национальных и федеральных проектов», — следует из документа​​​.

Татьяна Голикова уточнила, что проект должен включать долговременный уход, паллиативную и раннюю помощь, образование детей с ограниченными возможностями здоровья, отдых и оздоровление, профилактику социального сиротства. Задача — снизить административные барьеры привлечения СО НКО к оказанию услуг и предусмотреть меры поддержки деятельности таких организаций.

Поручение вице-премьера РФ выполнят министерства экономического развития, финансов, здравоохранения, образования и науки, просвещения, спорта, культуры, Федеральное агентство по делам молодежи и другие заинтересованные организации.