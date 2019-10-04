Сириец рассказал о рабском труде и издевательствах в плену боевиков ССА в Даръа

Во время гуманитарной акции в населенном пункте Мариях на юге провинции Эль-Кунейтра в Сирии 29 сентября этого года была оказана медицинская помощь молодому человеку, который рассказал российским военным врачам о том, как попал в плен к боевикам Сирийской свободной армии (ССА). ФАН рассказывает подробнее о его судьбе в новом материале.

Бывший пленный сообщил, что над ним издевались и избивали, пока он находился в заключении у джихадистов. Его словам доказывают следы увечий на теле.

«Я был заложником у террористов, меня били по почкам, поэтому они у меня сейчас очень сильно болят, правую отбили совсем. Также у меня осколочное ранения плеча», – рассказал мужчина.

По словам молодого человека, когда боевики похитили его и нескольких его друзей, им сразу завязали глаза и отобрали все деньги. Фктически они попали в рабство. Выжить удалось только одному.

«Моих друзей убили, а я работал все это время. Я был рабом. Все это время надо мной издевались и продолжали бить очень сильно. Меня заставляли работать. Копать землю. Рыть подземные ходы», – сообщил молодой человек.

Это произошло в первой половине прошлого года неподалеку от его родного города в провинции Даръа, когда территории на юго-западе Сирии еще находились в оккупации радикалов.

Молодому человеку удалось выбраться после того, как был уплачен выкуп. Именно для этого, а также для рабского труда, как ему кажется, мужчина и был захвачен в плен.