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13:27   4 Октября 2019
Весь мир

Сириец рассказал о рабском труде и издевательствах в плену боевиков ССА в Даръа

Сириец рассказал о рабском труде и издевательствах в плену боевиков ССА в Даръа

Во время гуманитарной акции в населенном пункте Мариях на юге провинции Эль-Кунейтра в Сирии 29 сентября этого года была оказана медицинская помощь молодому человеку, который рассказал российским военным врачам о том, как попал в плен к боевикам Сирийской свободной армии (ССА). ФАН рассказывает подробнее о его судьбе в новом материале.

Бывший пленный сообщил, что над ним издевались и избивали, пока он находился в заключении у джихадистов. Его словам доказывают следы увечий на теле.

«Я был заложником у террористов, меня били по почкам, поэтому они у меня сейчас очень сильно болят, правую отбили совсем. Также у меня осколочное ранения плеча», – рассказал мужчина.

Сириец рассказал о рабском труде и издевательствах в плену боевиков ССА в Даръа

По словам молодого человека, когда боевики похитили его и нескольких его друзей, им сразу завязали глаза и отобрали все деньги. Фктически они попали в рабство. Выжить удалось только одному.

Сириец рассказал о рабском труде и издевательствах в плену боевиков ССА в Даръа

«Моих друзей убили, а я работал все это время. Я был рабом. Все это время надо мной издевались и продолжали бить очень сильно. Меня заставляли работать. Копать землю. Рыть подземные ходы», – сообщил молодой человек.

Это произошло в первой половине прошлого года неподалеку от его родного города в провинции Даръа, когда территории на юго-западе Сирии еще находились в оккупации радикалов.

Молодому человеку удалось выбраться после того, как был уплачен выкуп. Именно для этого, а также для рабского труда, как ему кажется, мужчина и был захвачен в плен.

 

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Автор: Марьяна Шульгина
#сирия #плен #сса

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