Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков

Отношения России и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, обе страны ведут сотрудничество в различных областях.

Песков подчеркнул, что в рамках взаимодействия с Китаем осуществляется продвинутое партнерство и ведется разработка проектов, в том числе и по системе защиты о ракетном нападении на Китай, создание которой проходит при поддержке России.

«Конкретных сроков готовности системы нет, но она будет создана своевременно», — передает слова Пескова Федеральное агентство новостей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит сотрудничество и партнерство с Китаем.