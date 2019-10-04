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13:10   4 Октября 2019
Весь мир

США подписали сделку с Черногорией в сфере обороны на 36 миллионов долларов

США подписали сделку с Черногорией в сфере обороны на 36 миллионов долларов

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон и Подгорица заключили некий контракт в сфере обороны на 36 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 4 октября, пишет агентство Reuters.

Подробности соглашения СМИ не приводит.

В пятницу Помпео встретился с президентом Черногории Мило Джукановичем. Политики обсудили двусторонние отношения, а также вступление страны в Евросоюз. 

На своей странице в Twitter Помпео отметил, что этот шаг станет для Черногории важнейшим для «обеспечения процветающего будущего».

«Мы удвоили наши усилия, чтобы помочь Черногории занять свое законное место в евроатлантическом сообществе», — написал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #черногория #оборона #помпео

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