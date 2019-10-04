США подписали сделку с Черногорией в сфере обороны на 36 миллионов долларов
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон и Подгорица заключили некий контракт в сфере обороны на 36 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 4 октября, пишет агентство Reuters.
Подробности соглашения СМИ не приводит.
In my meeting with President Djukanovic, we discussed the vibrant U.S.-#Montenegro relationship. #EU accession is the next step in securing a prosperous future, & we have redoubled our efforts to help Montenegro take its rightful place within the Euro-Atlantic community. pic.twitter.com/XcPGckNta9— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 4, 2019
В пятницу Помпео встретился с президентом Черногории Мило Джукановичем. Политики обсудили двусторонние отношения, а также вступление страны в Евросоюз.
На своей странице в Twitter Помпео отметил, что этот шаг станет для Черногории важнейшим для «обеспечения процветающего будущего».
«Мы удвоили наши усилия, чтобы помочь Черногории занять свое законное место в евроатлантическом сообществе», — написал он.