Расшифровка переписки дипломатов США с помощником Зеленского не в приоритете у Кремля

Кремль посмотрит сообщения, но не в первую очередь, сказал в пятницу, 4 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Журналисты спросили, видели ли в Кремле расшифровку смс, которую обнародовал Комитет по иностранным делам Конгресса США.

Согласно переписке, дипломаты США не только разговаривали с помощником украинского лидера Владимира Зеленского, но и обсуждали заявления президента, некие условия для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, передает Федеральное агентство новостей.