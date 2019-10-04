Расшифровка переписки дипломатов США с помощником Зеленского не в приоритете у Кремля
Кремль посмотрит сообщения, но не в первую очередь, сказал в пятницу, 4 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Журналисты спросили, видели ли в Кремле расшифровку смс, которую обнародовал Комитет по иностранным делам Конгресса США.
Согласно переписке, дипломаты США не только разговаривали с помощником украинского лидера Владимира Зеленского, но и обсуждали заявления президента, некие условия для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, передает Федеральное агентство новостей.
«Нет, не видели. Мы посмотрим, но не в первую очередь. Для нас это не главное в нашей работе», — ответил Песков.