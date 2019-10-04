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13:06   4 Октября 2019
Россия

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал набраться терпения и подождать подходящий для возобновления авиасообщения момент. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей 4 октября. 

Журналисты спросили пресс-секретаря президента, когда самолеты вновь станут летать между РФ и Грузией. Песков призвал набраться терпения. Нужно подождать, когда станет очевидно, что ситуация не вернется "в агрессивное русло". Позитивные сигналы уже есть, отметил представитель Кремля.

«Можно констатировать первые примеры общения, встреча двух министров иностранных дел, которая состоялась в Нью-Йорке, — это позитивный факт, который был в штыки встречен некоторыми политиками в Грузии», — сказал он. 

Что касается вопроса компенсаций убытков российским авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию, то это тема для диалога между властью и  авиакомпаниями, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Он также отметил, что по линии соответствующих ведомств этот вопрос уже обсуждается.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #грузия #общество

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