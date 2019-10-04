Минздрав опроверг данные об указе не трудоустраивать врачей из НМИЦ Блохина

Минздрав опроверг информацию о якобы существующем указании не трудоустраивать ни в какие медучреждения уволившихся сотрудников онкоцентра Блохина. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По информации агентства, в пресс-службе министерства категорически отвергают эти сведения. Представитель пресс-службы заявил, что информация не соответствует действительности, и что Минздрав не мог дать подобного указания.

По словам замдиректора НИИ Максима Рыкова, эти сведения доказать нельзя, ведь они непроверенные. Однако об указании не трудоустраивать уволившихся сотрудников онкоцентра рассказали коллеги из других медицинских организаций.

«За достоверность я, конечно, не могу ручаться. У меня же нет никаких доказательств. Но, собственно, так нам сказали на условиях анонимности некоторые люди в частных беседах», – рассказал Рыков.

При этом в пресс-службе онкоцентра заявили, что подобных указаний не слышали. Они также добавили, что Рыков находится на больничном и не появляется на работе. При этом заявление об увольнении Рыкова еще не подписано. Возможно, потому что формулировка «по собственному желанию в связи с психологическим давлением руководства» не устраивает начальника отдела кадров.

Ранее детские онкологи центра имени Блохина заявили о готовности уволиться всем составом, если не поменяется руководство центра. Четверо из них уже уволились. Врачи жаловались на давление начальства, беспорядки и ужасные условия самого учреждения. При этом в Минздраве обвинения назвали необоснованными.