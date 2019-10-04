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13:20   4 Октября 2019
Весь мир

Бориса Джонсона пригласили в Москву на юбилейный парад Победы

Бориса Джонсона пригласили в Москву на юбилейный парад Победы

Британскому премьер-министру Борису Джонсону поступило приглашение принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве.

Об этом журналистам заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу, отметив, что решение о том, примет ли Джонсон приглашение, будет приниматься позже.

«Премьер-министр получил приглашение на памятные мероприятия, посвященные окончанию Великой Отечественной войны в следующем году. Конечно, достижения союзников военного времени очень важны для Соединенного Королевства, жертвы, принесенные этим поколением, очень важны для нас. Мы решим ближе к дате, как мы с нашими союзниками и партнерами отметим эти события», - приводит слова посла агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что Москва направила приглашение на праздничные мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы многим мировым лидерам, в том числе американскому президенту Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. На данный момент свое участие в торжествах подтвердил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Бориса Джонсона пригласили в Москву на юбилейный парад Победы

 

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Автор: Александр Люблинский
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