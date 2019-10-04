Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

 Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков

Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

 Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

 Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков

Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

 Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

12:39   4 Октября 2019
Россия

Путин посетит порт компании «Отеко» в Краснодарском крае

Путин посетит порт компании «Отеко» в Краснодарском крае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на пятницу, 4 октября. По словам Пескова, сейчас российский лидер находится в Сочи, сегодня он посетит порт компании «Отеко» в Краснодарском крае.

Представитель Кремля отметил, что крупный порт построен на частные инвестиции, в том числе из-за рубежа. Ожидается, что Владимир Путин ознакомится с портом и его работой. По словам Пескова, порт компании «Отеко» позволит увеличить количество рабочих мест в Краснодарском крае, а в целом для России его появление является хорошим примером работы выстраивания отношений.

После визита в порт президент вернется в Сочи, где проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Беседа в рамках заседания будет полезной и подробной, передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...