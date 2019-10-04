Путин посетит порт компании «Отеко» в Краснодарском крае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на пятницу, 4 октября. По словам Пескова, сейчас российский лидер находится в Сочи, сегодня он посетит порт компании «Отеко» в Краснодарском крае.

Представитель Кремля отметил, что крупный порт построен на частные инвестиции, в том числе из-за рубежа. Ожидается, что Владимир Путин ознакомится с портом и его работой. По словам Пескова, порт компании «Отеко» позволит увеличить количество рабочих мест в Краснодарском крае, а в целом для России его появление является хорошим примером работы выстраивания отношений.

После визита в порт президент вернется в Сочи, где проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Беседа в рамках заседания будет полезной и подробной, передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей.