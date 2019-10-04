Кремль с вниманием относится к тенденции сокращения среднего класса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с вниманием относится к сокращению численности среднего класса в стране. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 4 октября, передает ФАН.

Согласно докладу Высшей школы экономики (ВШЭ), средний класс в РФ продолжает сокращаться, а деловая активность упала до десятилетнего минимума. Песков подчеркнул, что в Кремле с большим вниманием относятся к подобным исследованиям.

«Исследование ВШЭ — это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Безусловно, наши министерства и ведомства будут учитывать эти исследования», — добавил представитель главы российского государства.

Он также отметил сигналы, которые говорят о проблемах. С рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает, добавил пресс-секретарь.