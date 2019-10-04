Подготовка к саммиту «нормандской четверки» ведется на уровне помощников президентов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки встречи «нормандской четверки» по Украине предстоит согласовать. На данный момент идет подготовка по линии помощников президентов, пишет Федеральное агентство новостей.

«Забегать вперед не буду. Сроков пока нет, их предстоит согласовать», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что речь идет о четырех президентах, у которых очень насыщенные графики. Как только их удастся совместить, можно будет понять и дату саммита.

Согласие Киева на «формулу Штайнмайера» по Донбассу, на которую согласился еще экс-президент Петр Порошенко, в Кремле расценивают как позитивное продвижение.