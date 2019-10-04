Четыре космонавта появятся в России в ходе нового набора. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Как сообщает корреспондент «Политики Сегодня», отбор в отряд космонавтов стартовал 3 июня 2019 года, он продлится до начала следующего лета. За это время планируют отобрать не менее четырех космонавтов. Возможно, их количество достигнет шести, отметил Блошенко.

В минувшем году восемь космонавтов были отобраны для полетов, сейчас они занимаются общей космической подготовкой. Ранее в Роскосмосе назвали необходимые для работы на МКС человеческие качества.