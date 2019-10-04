Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

 Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков

Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

 Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

 Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков

Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

 Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

12:25   4 Октября 2019
Россия

Четыре космонавта появятся в России в ходе нового набора

Четыре космонавта появятся в России в ходе нового набора

Четыре космонавта появятся в России в ходе нового набора. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Как сообщает корреспондент «Политики Сегодня», отбор в отряд космонавтов стартовал 3 июня 2019 года, он продлится до начала следующего лета. За это время планируют отобрать не менее четырех космонавтов. Возможно, их количество достигнет шести, отметил Блошенко.

В минувшем году восемь космонавтов были отобраны для полетов, сейчас они занимаются общей космической подготовкой. Ранее в Роскосмосе назвали необходимые для работы на МКС человеческие качества.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #космос #общество #роскосмос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...