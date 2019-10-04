Песков заявил, что информационные атаки США не ослабевают

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информационные атаки со стороны США на мир ведутся постоянно и без ослаблений. Так он ответил на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей в четверг, 4 октября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон планирует создать еще одно мощное СМИ (на уровне CNN и «Голос Америки»), которое будет ориентировано на другие страны.

Журналист ФАН поинтересовался, фиксирует ли Кремль усиление информационных атак Вашингтона. Песков ответил, что США не снижали градус информационного давления, но усиления не наблюдается.