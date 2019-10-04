Космонавты с МКС поделились знаниями, как научиться жить на орбитальной станции

Путь каждого человека в отряд космонавтов лежит по-разному, сказал в пятницу, 4 октября, космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов в ходе сеанса видеосвязи с Международной космической станцией на пресс-конференции по поддержке нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

По его словам, чтобы стать космонавтом, нужно пройти серьезный отбор. Требования остаются очень высокими, поэтому нужна хорошая подготовка как физическая, так и образовательная.

«Первое, с чем сталкивается космонавтов, прилетая сюда, — мышечная память. Здесь движения должны быть другими. Сразу видно вновь прилетевшего. Еще одна проблема, что все от тебя улетает», — рассказал Скворцов о жизни на МКС.

Организм начинает перестраиваться. В космосе надо научиться жить, передает корреспондент «Политики Сегодня» слова Скворцова. Космонавт «Роскосмоса» Олег Скрипочка добавил, что вопрос семьи — отдельный вопрос. Когда космонавты улетают на Международную космическую станцию, тогда все вопросы семьи ложатся на плечи жен.

«Дети уже подросли и четко понимали, куда папа уезжает. Рано или поздно мы выполним задачи и вернемся домой», — сказал космонавт.

Скворцов продолжил, что существует вопрос с личными вещами, единственное ограничение — размер. Космонавт может взять только килограмм личных вещей. Скрипочка отметил, что на МКС пятидневная рабочая неделя, но если нужно, тогда космонавт работает в любой день. В выходные на станции убираются.

«Космос космосом, но мы должны следить за собой и это правильно», — считает Олег Скрипочка.

Космонавты выполняют медицинские эксперименты, проверяют, как адаптируется организм человека в невесомости. Скрипочка добавил, что не заметил большой разницы во снах, а Скворцов вспомнил, что в первом полете ничего не снилось, н в невесомости очень удобно спать.

«Ощущение сна, что проваливаешься в колодец», — сказал космонавт.