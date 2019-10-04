Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Крушение транспортного самолет Ан-12, произошедшее на Украине в пятницу утром, могло произойти из-за нехватки горючего, а также по ошибке пилота.

Об этом в эфире местного телеканала «112 Украина» рассказал замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По его словам, уже ясно, что плохие погодные условия, сильный туман и плохая видимость, не могли стать причиной крушения.

«Сейчас рассматривается две версии. Первая – это то, что кончилось горючее, а вторая – это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный, - пояснил Лавренюк, добавив при этом: - Поэтому то, что была плохая погода, - а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом, - не влияет, и сейчас, на данный момент, все обстоятельства расследуются».

Напомним: ранее в пятницу, 4 октября, госслужба Украины по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». На борту самолета, как отмечалось находились восемь