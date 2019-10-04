Путин заявил об успешном развитии российского АПК

Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие российского агропромышленного комплекса. Об этом он заявил в ходе приветственной речи участникам и гостям Недели агропромышленного комплекса. Текст приветствия опубликован на сайте Кремля в пятницу, 4 октября.

По словам президента, российские предприятия серьезно укрепляют свои позиции на глобальных рынках, они также обеспечивают продовольственную безопасность страны. Он подчеркнул, что Россия вошла в группу лидеров по поставке зерновых и заняла первое место по экспорту пшеницы.

«Положительную динамику демонстрируют и другие секторы агрокомплекса», — отметил российский лидер.

Российский лидер подчеркнул, что такому успеху страна обязана труженикам отрасли, любящим свое дело, а также использованию передовых технологий. Он выразил уверенность, что Неделя пройдет на высоком организационном уровне. Участникам предоставляется отличная возможность для обсуждения актуальных профессиональных проблем, кроме этого Неделя даст старт для новых, востребованных инициатив, в том числе для сотрудничества с зарубежными партнерами, напомнил президент.