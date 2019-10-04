Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

 Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков

Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

 Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

 Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков

Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

 Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

12:09   4 Октября 2019
Россия

Медведев дал поручения Минсельхозу РФ по уборке урожая

Медведев дал поручения Минсельхозу РФ по уборке урожая

Глава российского правительства Дмитрий Медведев дал несколько поручений по уборке урожая в стране в этом году, а также по железнодорожным перевозкам зерна и удобрений. Поручения появились на сайте кабинета министров. Их необходимо выполнить до 3 декабря.

Премьер поручил Минсельхозу РФ с участием заинтересованных органов исполнительной власти сделать все необходимое по завершению уборки урожая, сева озимых культур, а также заготовки кормов.

Минтранс должен будет совместно с Минсельхозом разработать «дорожные карты» по развитию железнодорожных перевозок зерна и минеральных удобрений на восток страны, а также в направлениях портов Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов.

Кроме того, ФАС поручили продолжить работу по развитию биржевой торговли минеральными удобрениями, сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#медведев #урожай #сельское хозяйство #минсельхоз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...