Медведев дал поручения Минсельхозу РФ по уборке урожая

Глава российского правительства Дмитрий Медведев дал несколько поручений по уборке урожая в стране в этом году, а также по железнодорожным перевозкам зерна и удобрений. Поручения появились на сайте кабинета министров. Их необходимо выполнить до 3 декабря.

Премьер поручил Минсельхозу РФ с участием заинтересованных органов исполнительной власти сделать все необходимое по завершению уборки урожая, сева озимых культур, а также заготовки кормов.

Минтранс должен будет совместно с Минсельхозом разработать «дорожные карты» по развитию железнодорожных перевозок зерна и минеральных удобрений на восток страны, а также в направлениях портов Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов.

Кроме того, ФАС поручили продолжить работу по развитию биржевой торговли минеральными удобрениями, сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки.