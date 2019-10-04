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11:59   4 Октября 2019
Россия

Друг Натальи Бочкаревой рассказал, что у нее парализовано лицо из-за скандала с кокаином

Друг Натальи Бочкаревой рассказал, что у нее парализовано лицо из-за скандала с кокаином

Друг Натальи Бочкаревой рассказал, что у нее парализовано лицо из-за скандала с наркотиками. По словам Андрея Ковалева, артистка лежит дома с температурой под 40 градусов и не встает. 

Ковалев говорит, что Наталья Бочкарева очень плохо себя чувствует и не может встать с постели. У нее парализована половина лица, температура тела держится на отметке около 40 градусов, она не может встать и принять своих близких. Рядом с актрисой постоянно находится ее муж. 

«Журналисты осаждают подъезд Бочкаревой. Я отправил туда шесть охранников, чтобы журналистов выставили из подъезда», — передает слова Андрея Ковалева «360»

Друг Натальи Бочкаревой рассказал, что у нее парализовано лицо из-за скандала с кокаином

Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов сообщил, что у актрисы подвижная нервная система, поэтому проблемы со здоровьем действительно могут быть. Дронов отметил, что с любым человеком может произойти такое, если на него оказывать давление. 

Ранее в СМИ появилась видеозапись задержания женщины, похожей на актрису Наталью Бочкареву, где она говорит сотрудникам ДПС, что у нее при себе есть кокаин. При этом женщина называет себя Бочкаревой Натальей Владимировной. Сама актриса отрицает все обвинения и говорит, что на ролике — видеомонтаж. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #счастливы вместе #бочкарева

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