Друг Натальи Бочкаревой рассказал, что у нее парализовано лицо из-за скандала с кокаином

Друг Натальи Бочкаревой рассказал, что у нее парализовано лицо из-за скандала с наркотиками. По словам Андрея Ковалева, артистка лежит дома с температурой под 40 градусов и не встает.

Ковалев говорит, что Наталья Бочкарева очень плохо себя чувствует и не может встать с постели. У нее парализована половина лица, температура тела держится на отметке около 40 градусов, она не может встать и принять своих близких. Рядом с актрисой постоянно находится ее муж.

«Журналисты осаждают подъезд Бочкаревой. Я отправил туда шесть охранников, чтобы журналистов выставили из подъезда», — передает слова Андрея Ковалева «360».

Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов сообщил, что у актрисы подвижная нервная система, поэтому проблемы со здоровьем действительно могут быть. Дронов отметил, что с любым человеком может произойти такое, если на него оказывать давление.

Ранее в СМИ появилась видеозапись задержания женщины, похожей на актрису Наталью Бочкареву, где она говорит сотрудникам ДПС, что у нее при себе есть кокаин. При этом женщина называет себя Бочкаревой Натальей Владимировной. Сама актриса отрицает все обвинения и говорит, что на ролике — видеомонтаж.