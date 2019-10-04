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11:59   4 Октября 2019
Россия

Любопытство и стремление познать себя тянут человека в космос

Любопытство и стремление познать себя тянут человека в космос

Любопытство, стремление познать себя и окружающий мир тянут человека в космос, сказал в пятницу, 4 октября, летчик-космонавт Олег Котов в ходе пресс-конференции по поддержке нового конкурса по отбору в отряд космонавтов. По его словам, отборе претендентов — действительно очень сложный процесс. Сейчас идет третий отбор. Самое главное требование — желание.

«Полет в космос должен являться для человека мечтой», — добавил Олег Котов.

Любопытство и стремление познать себя тянут человека в космос

Между отбором и полетом проходит 8–10–11 лет. Главное качество человека, желающего стать космонавтом, — обучаемость. Немного изменились профессионалы критерии к претендентам. Перечень специальностей определяется программой полета. Тех людей, которых отбирает «Роскосмос», потенциально готовят к программе освоения Луны, передает корреспондент «Политики Сегодня» слова Котова.

«Количество заявок в предыдущих отборах исчислялось сотнями. Профессия космонавта подразумевает то, что человек отказывается от прошлой карьеры», — объяснил летчик-космонавт.

Никаких ограничений по гендерному признаку не существует и послаблений тоже. Отбор в отряд космонавтов состоит из заочного и очного этапов. Тех, кто пройдет первый этап, пригласят в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #космос #общество #роскосмос #космонавты

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