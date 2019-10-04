Любопытство и стремление познать себя тянут человека в космос
Любопытство, стремление познать себя и окружающий мир тянут человека в космос, сказал в пятницу, 4 октября, летчик-космонавт Олег Котов в ходе пресс-конференции по поддержке нового конкурса по отбору в отряд космонавтов. По его словам, отборе претендентов — действительно очень сложный процесс. Сейчас идет третий отбор. Самое главное требование — желание.
«Полет в космос должен являться для человека мечтой», — добавил Олег Котов.
Между отбором и полетом проходит 8–10–11 лет. Главное качество человека, желающего стать космонавтом, — обучаемость. Немного изменились профессионалы критерии к претендентам. Перечень специальностей определяется программой полета. Тех людей, которых отбирает «Роскосмос», потенциально готовят к программе освоения Луны, передает корреспондент «Политики Сегодня» слова Котова.
«Количество заявок в предыдущих отборах исчислялось сотнями. Профессия космонавта подразумевает то, что человек отказывается от прошлой карьеры», — объяснил летчик-космонавт.
Никаких ограничений по гендерному признаку не существует и послаблений тоже. Отбор в отряд космонавтов состоит из заочного и очного этапов. Тех, кто пройдет первый этап, пригласят в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.
62 года за пределами Земли! ????????С космодрома Байконур 4 октября 1957 года был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Его полёт увидел весь мир, а сигнал мог услышать каждый радиолюбитель в любой точке земного шара! #ПервыеВКосмосе #ПервыйНаОрбите pic.twitter.com/bh0NTegM0a— РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 октября 2019 г.