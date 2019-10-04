Шефчович анонсировал следующий раунд переговоров по газу между РФ, Украиной и ЕК

Следующий раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа с Россией и Украиной состоится 28 октября. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в пятницу в своем Twitter.

Glad to host the next round of #TrilateralGasTalks with #Russia and #Ukraine on 28 Oct., building on the progress achieved earlier this month ???? https://t.co/iZLgBp8v0r. pic.twitter.com/QBYUyWe8VB — Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) October 4, 2019

«Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября, основанный на прогрессе, достигнутом ранее в этом месяце», — анонсировал Шефчович.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва давно была готова к переговорам по газу с Киевом, однако «они не могли никак раскачаться».