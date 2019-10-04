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11:51   4 Октября 2019
Россия

Шефчович анонсировал следующий раунд переговоров по газу между РФ, Украиной и ЕК

Шефчович анонсировал следующий раунд переговоров по газу между РФ, Украиной и ЕК

Следующий раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа с Россией и Украиной состоится 28 октября. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в пятницу в своем Twitter. 

«Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября, основанный на прогрессе, достигнутом ранее в этом месяце», — анонсировал Шефчович. 

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва давно была готова к переговорам по газу с Киевом, однако «они не могли никак раскачаться».

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Автор: Софья Белоцерковская
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