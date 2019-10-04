Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Нью-Йорк провел переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом на тему ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Об этом в пятницу сообщает РИА Новости, приводя заявление заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Александра Грушко.

«Эта тема затрагивалась в Нью-Йорке в ходе встречи министров иностранных дел двух стран», - говорится в сообщении.

Ранее издание «Известия», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что Дания, которая последняя из стран, через чьи территории пролегает маршрут «Северного потока-2», не дала разрешения на строительство, больше не имеет политических возражений против российского газопровода.