Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Экс-глава украинского государства Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для личной защиты по ряду открытых против него уголовных дел. Информация об этом появилась на сайте партии «Европейская солидарность» в пятницу, 4 октября.

Такое решение было принято после того, как Государственное бюро расследований заявило о намерении обратиться за правовой помощью к Москве по поводу нарушения украинскими военными границы РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно», — пояснили в партии бывшего президента Украины.

В партии подчеркнули, что Новиков имеет право на адвокатскую практику на Украине.