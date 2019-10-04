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11:42   4 Октября 2019
Россия

«Роскосмос» перечислил необходимые для работы на МКС человеческие качества

«Роскосмос» перечислил необходимые для работы на МКС человеческие качества

Люди живут в то время, когда многое обесценивается, такими словами в пятницу, 4 октября, исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко поприветствовал участников пресс-конференции по поддержке нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

По его словам, профессии врачей и космонавтов остаются в топе. Человеку, чтобы эффективно работать на Международной космической станции, нужно быть не только красивым, умным, здоровым и бесстрашным, передает корреспондент «Политики Сегодня» слова Блошенко.

«Он должен обладать большим объемом знаний», — добавил спикер.

Отбор в отряд космонавтов начался 3 июля 2019 года, а закончится 1 июля 2020. «Роскосмос» надеется отобрать четверых сотрудников.

«Мы отправляем человека к звездам, а возвращаясь оттуда, он привозит звезду», — резюмировал Александр Блошенко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #космос #общество #роскосмос

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