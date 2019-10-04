«Роскосмос» перечислил необходимые для работы на МКС человеческие качества
Люди живут в то время, когда многое обесценивается, такими словами в пятницу, 4 октября, исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко поприветствовал участников пресс-конференции по поддержке нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.
По его словам, профессии врачей и космонавтов остаются в топе. Человеку, чтобы эффективно работать на Международной космической станции, нужно быть не только красивым, умным, здоровым и бесстрашным, передает корреспондент «Политики Сегодня» слова Блошенко.
«Он должен обладать большим объемом знаний», — добавил спикер.
Отбор в отряд космонавтов начался 3 июля 2019 года, а закончится 1 июля 2020. «Роскосмос» надеется отобрать четверых сотрудников.
«Мы отправляем человека к звездам, а возвращаясь оттуда, он привозит звезду», — резюмировал Александр Блошенко.
62 года за пределами Земли! ???????? С космодрома Байконур 4 октября 1957 года был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Его полёт увидел весь мир, а сигнал мог услышать каждый радиолюбитель в любой точке земного шара! #ПервыеВКосмосе #ПервыйНаОрбите pic.twitter.com/bh0NTegM0a— РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 октября 2019 г.