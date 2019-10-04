Власти Гонконга запретили митингующим надевать маски в ходе акций протеста, которые проходят в городе. Такое объявление выпустила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Кабинет министров и Исполнительный совет совместно приняли решение запретить закрывающие лица предметы. В частности, это касается не только масок, но и шарфов, балаклав. Кроме того, запрещается закрашивать лица краской, указано в объявлении.

«Принятие этого закона вовсе не означает, что в Гонконге введено чрезвычайное положение», — заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Власти страны при помощи такого решения надеются добиться сдерживающего эффекта. По словам Лэм, было трудно принять, но власти пришли к выводу, что такой шаг необходим. Всем, кто нарушит запрет, выпишут штраф, составляющий более трех тысяч долларов.

Участники митингов в Гонконге закрывают масками лица, чтобы их было невозможно опознать. Полиция применяет водометы с окрашенной водой, что затем позволяет найти участников акций, так как краска плохо смывается с кожи и одежды.

Ранее в Евросоюзе заявили, что обеспокоены проходящими в Гонконге массовыми протестами.