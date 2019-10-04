Глава Магаданской области взял дело об избиении журналиста Гришина под особый контроль
Глава Магаданской области Сергей Носов взял дело об избиении журналиста портала «Весьма» Андрея Гришина под особый контроль. Об этом «Политике Сегодня» сообщил вице-губернатор Андрей Колядин.
«Дело уже находится на особом контроле. Вчера, как только это случилось, через 15 минут Гришин известил меня об этом событии. Я тут же доложил об этом губернатору. Губернатор связался с правоохранительными органами, и в настоящий момент правоохранительные органы этим вопросом занимаются», — сказал Колядин.
В минувший четверг упомянутый портал сообщил о нападении на главного редактора Андрея Гришина. Двое мужчин якобы избили журналиста в подъезде его дома около 10:30. Гришин связал нападение со своей профессиональной деятельностью и заверил, что двое неизвестных пытались его напугать. Впрочем, нашлись и скептики. Работающий в Магадане политолог Ольга Бархатова выдвинула версию, что нападение было постановкой, так как журналист «оппозиционный».
В аппарате главы области верят Гришину. Андрей Колядин подчеркнул, что силовые методы оппонирования журналистам недопустимы.
«Это преступление. Это деяние, которое должно наказываться в соответствие с уголовным кодексом. Если есть у тебя другое политическое мнение или если ты не согласен с точкой зрения журналиста, это нужно решать либо в правовом поле, либо дискуссией. Но ни в коем случае не переходя через грани, которые отделяют нормального человека от преступника», — заявил вице-губернатор.