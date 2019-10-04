Глава Магаданской области Сергей Носов взял дело об избиении журналиста портала «Весьма» Андрея Гришина под особый контроль. Об этом «Политике Сегодня» сообщил вице-губернатор Андрей Колядин.

«Дело уже находится на особом контроле. Вчера, как только это случилось, через 15 минут Гришин известил меня об этом событии. Я тут же доложил об этом губернатору. Губернатор связался с правоохранительными органами, и в настоящий момент правоохранительные органы этим вопросом занимаются», — сказал Колядин.

В минувший четверг упомянутый портал сообщил о нападении на главного редактора Андрея Гришина. Двое мужчин якобы избили журналиста в подъезде его дома около 10:30. Гришин связал нападение со своей профессиональной деятельностью и заверил, что двое неизвестных пытались его напугать. Впрочем, нашлись и скептики. Работающий в Магадане политолог Ольга Бархатова выдвинула версию, что нападение было постановкой, так как журналист «оппозиционный».

В аппарате главы области верят Гришину. Андрей Колядин подчеркнул, что силовые методы оппонирования журналистам недопустимы.