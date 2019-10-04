Пулково ожидает в 2019 году рост пассажиропотока до девяти процентов

Петербургский аэропорт «Пулково» по итогам 2019 года ожидает рост пассажиропотока по сравнению с 2018 годом на 8,5–9 процентов, а в 2020 году – на семь процентов, сообщил в пятницу, 4 октября, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Воздушных ворот Северной столицы» Евгений Ильин​​​.

По его словам, по результатам восьми месяцев 2019 года пассажиропоток вырос на 8,5 процента, поэтому «Пулково» рассчитывает, что темпы роста сохранятся на этом уровне.

«Чуть-чуть не дотянем пока до 20 миллионов пассажиров, но приближаемся», — добавил Евгений Ильин​​​.