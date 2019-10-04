Пулково ожидает в 2019 году рост пассажиропотока до девяти процентов
Петербургский аэропорт «Пулково» по итогам 2019 года ожидает рост пассажиропотока по сравнению с 2018 годом на 8,5–9 процентов, а в 2020 году – на семь процентов, сообщил в пятницу, 4 октября, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Воздушных ворот Северной столицы» Евгений Ильин.
По его словам, по результатам восьми месяцев 2019 года пассажиропоток вырос на 8,5 процента, поэтому «Пулково» рассчитывает, что темпы роста сохранятся на этом уровне.
«Чуть-чуть не дотянем пока до 20 миллионов пассажиров, но приближаемся», — добавил Евгений Ильин.
В 2020 году рост пассажиропотока ожидается на уровне семи процентов. Петербургский аэропорт формирует бюджет, поэтому представители «Пулково» сейчас рассматривают соответствующие цифры.
«Процент роста, который мы закладываем на следующий год, порядка семи процентов. Здесь эффект электронной визы и седьмой свободы тоже учитывается, хотя не раньше лета появятся новые направления», — резюмировал Евгений Ильин.