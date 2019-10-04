Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

 Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков

Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

 Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

 Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков

Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

 Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

11:39   4 Октября 2019
Весь мир

«Воздушные полицейские» будут сопровождать международные рейсы в Турции

«Воздушные полицейские» будут сопровождать международные рейсы в Турции

«Воздушные полицейские» в Турции будут сопровождать международные рейсы местных авиакомпаний. Об этом сообщил представитель МВД Турции, пишет РИА Новости

Рейсы турецких авиакомпаний будут сопровождать сотрудники правоохранительных органов в штатском, говорится в официальном издании Resmi Gazete. Оно регламентирует порядок назначения «воздушных полицейских» и требования к ним. Например, они должны работать в полиции не менее пяти лет. 

По словам представителя МВД, ранее в стране не было «воздушных полицейских». Эти правила начали действовать 1 октября. Полицейские будут работать только на международных рейсах. МВД будет решать, на какие именно рейсы их будут назначать, исходя из предложений комиссии по оценке рисков и потенциальных угроз в гражданской авиации Турции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#турция #авиация #правоохранители

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...