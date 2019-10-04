«Воздушные полицейские» будут сопровождать международные рейсы в Турции

«Воздушные полицейские» в Турции будут сопровождать международные рейсы местных авиакомпаний. Об этом сообщил представитель МВД Турции, пишет РИА Новости.

Рейсы турецких авиакомпаний будут сопровождать сотрудники правоохранительных органов в штатском, говорится в официальном издании Resmi Gazete. Оно регламентирует порядок назначения «воздушных полицейских» и требования к ним. Например, они должны работать в полиции не менее пяти лет.

По словам представителя МВД, ранее в стране не было «воздушных полицейских». Эти правила начали действовать 1 октября. Полицейские будут работать только на международных рейсах. МВД будет решать, на какие именно рейсы их будут назначать, исходя из предложений комиссии по оценке рисков и потенциальных угроз в гражданской авиации Турции.