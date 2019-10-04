Минстрой актуализировал памятку по использованию газового оборудования

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало для россиян обновленную памятку по эксплуатации газового оборудования, сообщила заместитель главы Департамента развития ЖКХ Олеся Лещенко. Она выступила на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию ЖКХ в Уфе 4 октября.

Памятка умещается на одном листе, сложенном пополам. На внешней стороне прописаны ключевые номера телефонов и перечень запрещенных действий с газовым оборудованием, как внутриквартирным, так и внутридомовым. Также здесь есть данные о том, что делать в случае непредвиденной ситуации, за что отвечают собственники и управляющая компания.

Памятку не только разместят на сайте самого ведомства, но и сделают ее доступной для скачивания и распространят по субъектам. Ей смогут воспользоваться органы жилищного надзора и управляющие организации.

«Что касается планов, мы знаем, что стандарт раскрытия информации требует от управляющих организаций размещения памятки на стендах в представительствах, следующим шагом будет адаптация памятки для размещения на стендах», — констатировала Лещенко.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, материал — это, по сути, методичка, в которой были учтены все предложения об информативности, полученные от регионов.