Минстрой актуализировал памятку по использованию газового оборудования
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало для россиян обновленную памятку по эксплуатации газового оборудования, сообщила заместитель главы Департамента развития ЖКХ Олеся Лещенко. Она выступила на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию ЖКХ в Уфе 4 октября.
Памятка умещается на одном листе, сложенном пополам. На внешней стороне прописаны ключевые номера телефонов и перечень запрещенных действий с газовым оборудованием, как внутриквартирным, так и внутридомовым. Также здесь есть данные о том, что делать в случае непредвиденной ситуации, за что отвечают собственники и управляющая компания.
Памятку не только разместят на сайте самого ведомства, но и сделают ее доступной для скачивания и распространят по субъектам. Ей смогут воспользоваться органы жилищного надзора и управляющие организации.
«Что касается планов, мы знаем, что стандарт раскрытия информации требует от управляющих организаций размещения памятки на стендах в представительствах, следующим шагом будет адаптация памятки для размещения на стендах», — констатировала Лещенко.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, материал — это, по сути, методичка, в которой были учтены все предложения об информативности, полученные от регионов.
«В советское время этому много уделялось внимания, но сейчас новое газовое оборудование. Мы решили возродить традицию, чтобы привлечь большее внимание людей», — объяснили в Минстрое.