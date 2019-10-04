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 Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы

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11:18   4 Октября 2019
Россия

Убытки российских авиакомпаний составили 40 миллиардов рублей в 2019 году

Убытки российских авиакомпаний составили 40 миллиардов рублей в 2019 году

Убытки российских авиакомпаний составили 40 миллиардов рублей в 2019 году. Как сообщил директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, таковы данные за январь-сентябрь текущего года.

По словам Осауленко, по итогам полного прошлого года убытки российских туроператоров составили 36 миллиардов рублей. Сейчас год еще не закончился, но убытки уже превысили 40 миллиардов. Поэтому цены на авиабилеты в России продолжат расти, отметил глава «Турпомощи». 

«Прогнозы на 2020 год таковы: цены на авиабилеты в следующем году вырастут на 6–8 процентов», — заявил Александр Осауленко. 

По данным туроператоров России, убытки связаны с повышением стоимости топлива и обслуживания в аэропортах. По последнему пункту цены в прошлом году увеличились весьма заметно, отмечает директор Ассоциации «Турпомощь».

Ранее стало известно, что Россия планирует в пять раз увеличить объем туризма к 2035 году. Кроме того, ВЦИОМ назвал Казань, Сочи и Крым самыми перспективными направлениями в российском туризме.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #туризм #туроператоры #общество

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