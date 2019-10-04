Попытка рейдерского захвата завода произошла в Краснодарском крае

Попытка рейдерского захвата предприятия произошла в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона 4 октября.

Он отметил, что точной информации об инциденте еще нет. Было произведено оцепление, так что нет сомнений о попытке захвата.

«Есть информация, что один в реанимации, но пока подтверждения нет. По огнестрельному оружию подтвердить не могу», — добавил собеседник агентства.

Ситуацию подтвердили в местной администрации.

«У нас попытка рейдерского захвата. Это то, что есть во всех источниках», — сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, в Главном управлении краевого МВД заявили, что данные о рейдерском захвате еще уточняются.

Согласно данным СМИ, речь идет о консервном заводе «Кубанские деликатесы», который находится в Славянске-на-Кубани.