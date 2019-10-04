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 Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании

Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании
10:52   4 Октября 2019
Весь мир

Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании

Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании

Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании. Об этом написал продюсер Александр Роднянский в соцсетях. 

По его словам, в пятницу, 4 октября, картину покажут в главном кинозале Великобритании National Film Theatre, а большой прокат фильма стартует через неделю. Также Роднянский написал, что накануне фильм представили на Лондонском кинофестивале в старейшем кинотеатре Curzon. 

«Публика в Лондоне любознательная и любящая кино, а вопросы на обязательном обсуждении после просмотра всегда интересные», — резюмирует кинопродюсер в Instagram.

В Соединенных Штатах в прокат фильм выйдет лишь в конце января будущего года. 

24 сентября 2019 года стало известно, что фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут на премию «Оскар» от России в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #великобритания #фильм

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